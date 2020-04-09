2020-04-09T11:04:20+03:00
Общество

Тамбовским школьникам из многодетных семей сухой паек могут заменить денежной компенсацией: это 40 рублей в день

В целом за «неучебные» апрель и май на одного ребенка полагается выплата в 1520 рублей
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Многодетным родителям заменят школьные обеды 40-рублевой выплатойМногодетным родителям заменят школьные обеды 40-рублевой выплатойФото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Родителям тамбовских школьников из многодетных семей собираются выплачивать компенсацию в то время, когда дети находятся на дистанционном обучении, не посещают школу и, соответственно, не получают там горячего питания. Во многих регионах эту льготу решили заменить продуктовыми наборами, их выдают родителям учеников. В Тамбовской области предлагают пойти по другому пути. В областную думу внесли законопроект, который предусматривает замену сухого пайка денежной компенсацией. 10 апреля документ рассмотрят за заседании регионального заксобрания.

- Законопроектом предлагается заменить бесплатное питание в столовой на денежную выплату из расчета 40 рублей в день на одного обучающегося и фактического количества дней обучения на период применения в образовательных организациях дистанционных форм обучения или индивидуальных учебных планов, - говорится в проекте.

Напомним, именно 40 рублей составляет сумма расходов областного бюджета на питание одного ребенка из многодетной семьи в Тамбовской области.

Предоставлением выплат, в случае, если такой вариант одобрят, займутся учреждения соцзащиты.

Разработчики законопроекта подсчитали, что в апреле дети проведут на дистанционном обучении 21 день, а в мае, возможно, 17 дней (с учетом выходных). Всего в школах области обучается 13875 детей из многодетных семей. Общи затраты на выплаты составят 21,1 млн рублей. Что касается родителей, то за два месяца (апрель и май) в случае одобрения закона, на одного ребенка им выдадут по 1520 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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