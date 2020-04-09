Тамбовчанин насмерть забил мать гладильной доской и чайником

9 Апр 2020 2020-04-09T11:25:46+03:00

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В Тамбове завершено расследование уголовного дела в отношении 35-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По версии следствия, 30 декабря прошлого года, мужчина поссорился со своей 54-летней матерью. Во время конфликта сын ударил родительницу гладильной доской, а затем продолжил избивать ее металлическим чайником. Когда тамбовчанин понял, что женщина не подает признаков жизни, он вышел на балкон и рассказал прохожим о случившемся.

- Согласно выводам проведенной в ходе следствия комплексной психолого-психиатрической экспертизы мужчина страдает психическим заболеванием, лишающим его возможности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими, и нуждается в принудительном лечении в психиатрическом стационаре, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для применения ему принудительной меры медицинского характера, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU