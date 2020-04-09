Прокуратура и УФАС три дня будут проверят цены в тамбовских магазинах и аптеках

9 Апр 2020 2020-04-09T10:15:39+03:00

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В Тамбовской области по поручению Генеральной прокуратуры пройдут проверки в магазинах и аптеках. УФАС и региональная прокуратура в течение трех дней, 7,8 и 9 апреля посетят местных производителей продуктов питания, торговые точки и аптечные организации и проконтролируют не завышают ли здесь цены.

- Проверки направлены на предотвращение роста цен на социально значимые продукты, цен на продукты, способствующие укреплению иммунитета: корень имбиря, чеснок и лимоны, а также цен на лекарства, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших препаратов, - сообщает УФАС по Тамбовской области. - Будут даны правовые оценки действиям хозяйствующих субъектов, допускающих факты необоснованного увеличения стоимости, заключения антиконкурентных соглашений, картельных сговоров при реализации вышеуказанной продукции.

В Тамбовской области обещают пресекать нарушения антимонопольного законодательства и привлекать к ответственности виновных.

ИСТОЧНИК KP.RU