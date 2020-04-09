9 Апр 2020 2020-04-09T12:04:18+03:00

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В Тамбовской области установили особый противопожарный режим, который будет действовать в регионе в течение 20 дней. Он предусматривает, что теперь на территории населенных пунктов и землях сельхозназначения полностью запрещен открытый огонь. Нельзя сжигать сухую траву и бытовой мусор. Исключения допускаются только при разведении огня для приготовления пищи в специальных несгораемых емкостях при соблюдении всех мер безопасности.

- Органам местного самоуправления рекомендовано принять меры по обеспечению запасов воды, предназначенной для тушения пожаров, а также поддержания в надлежащем состоянии пожарных гидрантов, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области. - Кроме того, в регионе организуют патрулирование территорий населенных пунктов, лесных массивов, мест отдыха и оздоровления с привлечением добровольных пожарных дружин.

ИСТОЧНИК KP.RU