2020-04-09T12:40:37+03:00
Происшествия

В Тамбовской области парень угнал трактор с территории лесничества

Молодому человеку захотелось прокатиться на спецтехнике
Ксения АЛЕШИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В дежурную часть МОМВД России «Моршанский» обратился мужчина и рассказал, что с территории лесничества, неподалеку от села Заречье, неизвестный угнал принадлежащий ему трактор.

Выяснилось, что к преступлению причастен 24-летний житель деревни Славная. Молодой человек был задержан и признался в угоне. По его словам, он проходил мимо трактора и решил покататься на нем.

- Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренным статьей 166 УК РФ «Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения». Санкция статьи определяет виновному лишение свободы на срок до пяти лет. Трактор возвращен законному владельцу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Тамбовских медиков учат лечить коронавирус по Интернету
В Тамбовской области парень угнал трактор с территории лесничества
В Тамбовской области установили особый противопожарный режим
Тамбовчанин насмерть забил мать гладильной доской и чайником
Тамбовским школьникам из многодетных семей сухой паек могут заменить денежной компенсацией: это 40 рублей в день
Прокуратура и УФАС три дня будут проверят цены в тамбовских магазинах и аптеках
Котовчанин лишился более 50 тысяч рублей, поверив мошеннику
В Тамбове приступили к уборке городских кладбищ
Число заболевших коронавирусом в Тамбове на 8 апреля 2020 года составило 21 человек
В Тамбовской области двое парней и женщина попались полицейским с наркотиками
В Тамбовской области восстанавливают обычную работу автобусов
В Тамбовском районе мужчина из ревности ударил ножом знакомого
Тамбовских школьников из малообеспеченных и многодетных семей обеспечат сухими пайками
В сетях МТС в Тамбове отмечен взрывной рост голосового и интернет-трафика
В Тамбове продавцы искусственных цветов торгуют туалетной бумагой и гречкой прямо на кладбище
Пожилого тамбовчанина обманул лжесотрудник газовой служба
В Тамбовской области появятся 330 га новых садов
На Тамбовщине мужчину задержали за незаконную рубку дубов
Тамбовчанин садовой лопаткой проколол колеса двух машин
Тамбовчанин подозревается в убийстве гражданской жены
Коронавирус в Тамбове, новости на 7 апреля 2020 года: болезнь подозревают у 14 человек
В центре Тамбова произошла авария на водопроводе
Тамбовчан могут не пустить в церковь на Пасху
В Тамбове моют тротуары и дороги возле больниц
В Тамбовской области мужчина украл из магазина продукты и деньги
Тамбовчане, оставшиеся без работы, не могут дозвониться до центров занятости