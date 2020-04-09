В Тамбовской области парень угнал трактор с территории лесничества

9 Апр 2020 2020-04-09T12:40:37+03:00

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В дежурную часть МОМВД России «Моршанский» обратился мужчина и рассказал, что с территории лесничества, неподалеку от села Заречье, неизвестный угнал принадлежащий ему трактор.

Выяснилось, что к преступлению причастен 24-летний житель деревни Славная. Молодой человек был задержан и признался в угоне. По его словам, он проходил мимо трактора и решил покататься на нем.

- Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренным статьей 166 УК РФ «Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения». Санкция статьи определяет виновному лишение свободы на срок до пяти лет. Трактор возвращен законному владельцу.

ИСТОЧНИК KP.RU