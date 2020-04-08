2020-04-08T12:39:56+03:00
Общество

В Тамбове продавцы искусственных цветов торгуют туалетной бумагой и гречкой прямо на кладбище

Сотрудники администрации вместе с полицейскими провели рейд по местам несанкционированной торговли
Ксения АЛЕШИНА
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Недобросовестные продавцы прямо на лавочке соорудили импровизированный прилавокНедобросовестные продавцы прямо на лавочке соорудили импровизированный прилавокФото: Пресс-служба администрации города Тамбова
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В преддверии праздника Светлой Пасхи искусственные цветы всегда пользуются большим спросом среди горожан. Правда, теперь в связи с угрозой распространения коронавируса их продажа попала под запрет, поскольку данная категория товаров не относится к продукции первой необходимости, перечень которой определен постановлением Правительства РФ от 30 марта 2020 года.

Однако не все продавцы добросовестно отнеслись к этому ограничению, к тому же, решили еще и схитрить. Прямо на территории Полынковского кладбища в Тамбове наряду с цветами и похоронными венками они стали торговать товарами первой необходимости: салфетками, зубными щетками, туалетной бумагой и даже гречкой.

Все эти нарушения пресекли в сотрудники комитета по развитию потребительского рынка товаров и услуг администрации города Тамбова во время рейда с полицейскими.

- В настоящее время данная деятельность является нарушением и попадает под действие статьи 6.3 «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения» Кодекса об административных правонарушениях. Она предполагает штраф в размере от 500 до 1500 рублей. Если нарушение произойдет повторно, то сумма штрафа может увеличиться до 3 тысяч рублей, - говорит старший участковый майор полиции Алексей Смыков.

Согласно постановлению правительства, если продавец реализует товары первой необходимости, то он имеет возможность продавать и другие категории продукции, чем попытались воспользоваться недобросовестные продавцы искусственных цветов.

- Данная уловка не только не помогла торговцам свободно продавать товар, но и привела к еще одному нарушению. Утвержденной схемой размещения нестационарных торговых объектов торговли здесь разрешена только торговля искусственными цветами, поэтому налицо нарушение статьи 29.6 «Продажа товаров и услуг в неустановленных местах» законодательства об административных правонарушениях Тамбовской области, - отметила и.о. председателя комитета по развитию потребительского рынка товаров и услуг администрации города Тамбова Марина Алмаева.

По итогам рейда все точки продажи искусственных цветов были убраны. В ближайшее время представители горадминистрации и полицейские вновь проведут проверку на Полынковском кладбище.

ИСТОЧНИК KP.RU

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