2020-04-06T13:40:12+03:00
Коронавирус Covid-19

Работающие тамбовчане старше 65 лет могут уйти на больничный

Люди получат полагающуюся по листку нетрудоспособности выплату
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Работающие тамбовчане старше 65 лет могут получить больничный, чтобы продолжать находиться в режиме самоизоляции. Листок нетрудоспособности оформляется с 6 по 19 апреля. О своем решении уйти на больничный люди должны сообщить работодателю по телефону или электронной почте. Он, в свою очередь подаст сведения в Фонд социального страхования, где сотруднику оформят электронный больничный и рассчитают выплату по нему.

- Информацию о сумме назначенного пособия и сведения о своих электронных листках нетрудоспособности посредством электронного кабинета застрахованного, расположенного в сети «Интернет» по адресу: https://lk.fss.ru/recipient, - сообщает Тамбовское региональное отделенеи ФСС. - Для входа в Личный кабинет используется логин и пароль, необходимый для входа на Единый портал государственных и муниципальных услуг. Любую интересующую информацию можно уточнить на официальном сайте регионального отделения ФСС – http://r68.fss.ru/ или по телефону: (4752) 577-010.

ИСТОЧНИК KP.RU

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