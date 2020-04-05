2020-04-05T11:35:08+03:00
Общество

Нерабочие дня в Тамбове: школьники и студенты приступят к дистанционному обучению с 6 апреля

Если у ребенка возникнут технические проблемы с дистанционным обучением, для него разработают индивидуальную программу
Анна ГРЕБЕНКИНА
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Когда ребята вернутся за парты - не известно.Когда ребята вернутся за парты - не известно.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Все общеобразовательные учреждения области, колледжи и вузы начнут работу в дистанционной форме с 6 апреля. Эти меры также связаны с угрозой распространения коронавируса.

Как сообщает администрация Тамбовской области, уроки для школьников сделают сокращенными. В работе будут использоваться различные цифровые образовательные платформы. Для начала обучения ребятам и их родителям необходимо ознакомиться с инструкциями, размещенными на сайтах школ и на образовательной платформе «Дневник.ру». Здесь же учителя разместят расписание занятий и другую важную информацию.

При отсутствии у ребенка технической возможности для дистанционного обучения, школа предложит альтернативный способ выполнения заданий и индивидуальный маршрут обучения. В сельских поселениях школами организована служба «Дежурный курьер» для обмена материалами между школьниками и учителями.

По всем вопросам дистанционного обучения можно обратиться на круглосуточную горячую линию управления образования и науки области: 8 (475 2) 79 23 54.

ИСТОЧНИК KP.RU

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