В Тамбове дезинфицируют мусорные контейнеры

3 Апр 2020 2020-04-03T16:08:08+03:00

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В Тамбове приступили к дезинфекции мусорных контейнеров и площадок. Перед МБУ «Спецтехуниверсал», в зону ответственности которого входит их содержание, стоит задача максимально усилить контроль за обеспечением чистоты.

- С дезстанцией областного туберкулезного диспансера заключен договор на обработку площадок с применением специальных дезинфицирующих средств. Обработка будет производится 1 раз в 10 дней. Кроме того регулярно будет производится очистка поверхностей площадок санитарными средствами. Начатая сегодня дезинфекция 300 контейнерных площадок будет продолжаться в течение 3 дней, - сообщает пресс-служба администрации города Тамбова.

ИСТОЧНИК KP.RU