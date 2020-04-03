2020-04-03T16:08:08+03:00
Общество

В Тамбове дезинфицируют мусорные контейнеры

Они обрабатываются специальными средствами
Ксения АЛЕШИНА
Поделиться:
Всего обработают около 300 контейнерных площадокВсего обработают около 300 контейнерных площадокФото: Пресс-служба администрации города Тамбова
Изменить размер текста:

В Тамбове приступили к дезинфекции мусорных контейнеров и площадок. Перед МБУ «Спецтехуниверсал», в зону ответственности которого входит их содержание, стоит задача максимально усилить контроль за обеспечением чистоты.

- С дезстанцией областного туберкулезного диспансера заключен договор на обработку площадок с применением специальных дезинфицирующих средств. Обработка будет производится 1 раз в 10 дней. Кроме того регулярно будет производится очистка поверхностей площадок санитарными средствами. Начатая сегодня дезинфекция 300 контейнерных площадок будет продолжаться в течение 3 дней, - сообщает пресс-служба администрации города Тамбова.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
К 75-летию Великой Победы тамбовчане могут исполнить мечты ветеранов
Сбербанк, благотворительный фонд «Память поколений» и Минкомсвязь России помогают россиянам, которые испытывают трудности с возвращением на родину
В Тамбовской области мужчина украл у пчеловода 20 литров меда и ковер
Тамбовские лесоводы посадили около 280 тысяч молодых деревьев
Управление образования Тамбовской области: школьников будут учить по радио
В Тамбове дезинфицируют мусорные контейнеры
В Тамбове автобусы на дачи планируют пустить с 11 апреля
Тамбовские депутаты отказались от крупных премий после критики губернатора
Поездки на дачу из Тамбова в период самоизоляции: могут ли остановить инспекторы
Тамбовчанин до смерти забил случайного знакомого, с которым оказался в одной компании
Тамбовщина получит 38 млн рублей на доплату медикам, которые лечат пациентов с коронавирусом
Тамбовчанин выманил у 13-летней школьницы интимные фото и разослал их ее друзьям
В Тамбове произошла авария на водопроводе
На Моршанском шоссе Тамбова столкнулись два автомобиля
Коронавирус в Тамбовской области, новости на 3 апреля: болезнь подозревают у десяти человек
За нарушение правил пребывания на домашнем карантине в Тамбове оштрафовали четырех человек
Педагоги подростковых клубов проводят с юными тамбовчаниями занятия по интернету
На Тамбовщине в четыре раза выросли цены на лимоны
Тамбовчанин срезал в гаражном кооперативе 70 метров кабеля
В Тамбове здание областной администрации подсветят синим цветом в знак поддержки людей с аутизмом
Тамбовская область закупит 120 аппаратов искусственной вентиляции легких
Глава сельсовета в Тамбовской области вписал счет за личный бетон в смету на ремонт мемориала
В Тамбовской области действует расширенный список товаров первой необходимости
Тамбовчанин ночью обокрал колбасный павильон
Тамбовчане, приехавшие в область из других регионов, должны становиться на учет
В Тамбовской области перепись населения собираются перенести на год