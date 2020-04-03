В Тамбовской области мужчина украл у пчеловода 20 литров меда и ковер

3 Апр 2020 2020-04-03T17:33:05+03:00

Воришка пробрался к нему в дом, пока тот был на вахте в соседнем регионе

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Тамбовские полицейские раскрыли кражу в деревне Виноградовка Петровского района. Пчеловод работал вахтовым методом на территории соседнего региона, и когда вернулся домой, то обнаружил пропажу канистры с 20 литрами меда.

Полицейские установили, что злоумышленник взломал дверной замок, воспользовавшись отсутствием хозяина, откуда украл канистру с медом, а также ковер. Вором оказался 38-летний житель соседнего села Тафино.

Стражи порядка доставили подозреваемого в отделение, где он дал признательные показания. Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за совершение мелких хищений.

- Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью второй статьи 158 УК РФ «Кража». Проводится дальнейшее расследование на предмет причастности подозреваемого к совершению аналогичных краж на территории региона.

ИСТОЧНИК KP.RU