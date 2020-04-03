В Тамбовской области мужчина украл у пчеловода 20 литров меда и ковер
Тамбовские полицейские раскрыли кражу в деревне Виноградовка Петровского района. Пчеловод работал вахтовым методом на территории соседнего региона, и когда вернулся домой, то обнаружил пропажу канистры с 20 литрами меда.
Полицейские установили, что злоумышленник взломал дверной замок, воспользовавшись отсутствием хозяина, откуда украл канистру с медом, а также ковер. Вором оказался 38-летний житель соседнего села Тафино.
Стражи порядка доставили подозреваемого в отделение, где он дал признательные показания. Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за совершение мелких хищений.
- Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью второй статьи 158 УК РФ «Кража». Проводится дальнейшее расследование на предмет причастности подозреваемого к совершению аналогичных краж на территории региона.
ИСТОЧНИК KP.RU