В Тамбове автобусы на дачи планируют пустить с 11 апреля

3 Апр 2020 2020-04-03T15:43:54+03:00

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В Тамбове продолжают готовиться к старту дачных перевозок. Традиционно автобусы на участки горожан начинают ездить примерно в середине апреля. Многое зависит от погоды, но в ближайшее время она позволит горожанам отправиться на дачи. Как рассказали в МБУ «Пассажирские перевозки», в этом году автобусы для дачников планируют пустить уже с 11 апреля.

- Но это пока предварительные данные, - сообщают в муниципальном учреждении. – Не стоит забывать, что такими автобусами пользуются в основном пожилые люди, для которых заболевание коронавирусом может быть особенно опасным. А в общественном транспорте сложно предпринять меры для разобщения пассажиров, необходимые для их безопасности. Поэтому не исключается, что в работу дачных маршрутов внесут коррективы. Но пока мы ориентируемся на 11 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU