2020-04-03T15:23:10+03:00
Общество

Тамбовские депутаты отказались от крупных премий после критики губернатора

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Ксения АЛЕШИНА
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Глава региона прокомментировал ситуацию, связанную с начислением премий депутатам гордумыГлава региона прокомментировал ситуацию, связанную с начислением премий депутатам гордумыФото: Пресс-служба администрации Тамбовской области
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Трое депутатов Тамбовской городской Думы после критики губернатора отказались от крупных премий. Напомним, что в конце марта на 69-ом заседании гордумы народные избранники приняли решение о премировании ряда лиц, занимающих муниципальные должности, в том числе и мэра Тамбова Наталию Макаревич, которая на тот момент находилась в отпуске во Вьетнаме.

Так, председателя гордумы Виктора Путинцева премировали на 189,7 тысяч рублей, его первого заместителя Марину Подгорнову — на 155 тысяч, председателя гордумы по бюджету и муниципальной собственности Владимира Сергеева — на 63,5 тысячи, выплаты также должны получить председатели КСП города и избиркома. Главе Тамбова выписали премию в 168 тысяч рублей, от которой она позже отказалась.

История с премиями вызвала возмущение среди горожан. Тамбовчане критически отнеслись к премированию чиновников и высказывались в соцсетях, не стесняясь в выражениях. Свое мнение насчет этого выразил глава администрации Тамбовской области Александр Никитин. По словам главы региона, несмотря на законность принятого решения, со стороны гордумы было неэтичным почти единогласно утверждать премии в то время, когда по всей стране бушует пандемия коронавируса. К тому же, дефицитный бюджет Тамбова находится сейчас в сложном положении.

- В связи со сложной социально-экономической ситуацией считаем своим долгом отказаться от премии, причитающейся в соответствии с решением Тамбовской городской Думы Тамбовской области от 25 марта 2020 года N 1248 “О единовременных премиях лицам, замещающим муниципальные должности в городском округе - город Тамбов», - прокомментировал председатель городской Думы Виктор Путинцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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