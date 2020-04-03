Тамбовчанин до смерти забил случайного знакомого, с которым оказался в одной компании

3 Апр 2020 2020-04-03T13:46:26+03:00

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29 марта в одной из больниц Тамбова скончался 30-летний мужчина, которого доставили туда с тяжелой травмой головы, полученной в драке. Следователи регионального СКР возбудили по этому факту уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего). По подозрению в совершении преступления задержали 20-летнего жителя областного центра.

По версии следствия, 26 марта текущего года компания распивала спиртное во дворе одного из домов города Тамбова. Молодому человеку не понравилось поведение находившегося с ними незнакомого мужчины. После того, как тот с подругой отправился домой, парень направился и избил мужчину. Через некоторое время они встретились снова для выяснения отношений и опять подрались. 30-летний тамбовчанин получил серьезные травмы, его госпитализировали, но сохранить ему жизнь медикам не удалось.

- Сейчас по делу ведутся следственные действия, ведется сбор и закрепление доказательственной базы, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области. - По ходатайству следствия подозреваемый в преступлении заключен под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU