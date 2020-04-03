2020-04-03T13:00:15+03:00
Коронавирус Covid-19

Тамбовщина получит 38 млн рублей на доплату медикам, которые лечат пациентов с коронавирусом

Деньги поступят из федерального бюджета
Ксения АЛЕШИНА
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Выплаты положены врачам, а также медработникам младшего и среднего звенаВыплаты положены врачам, а также медработникам младшего и среднего звенаФото: Пресс-служба администрации Тамбовской области
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Глава правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о распределении средств между регионами на доплату медикам, оказывающим помощь пациентам с коронавирусной инфекцией. На эти цели Тамбовская область получит 38, 4 миллиона рублей.

- Источником финансового обеспечения являются бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства РФ , в целях софинансирования, в том числе в полном объеме, расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при осуществлении выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией, - говорится в распоряжении.

Известно, что доплата полагается как врачам, так и медработникам среднего и младшего звена, работающим в службе скорой помощи, условиях стационаров и первичном звене, в зависимости от должности и фактически отработанного времени.

ИСТОЧНИК KP.RU

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