2020-04-03T17:00:29+03:00
Общество

Тамбовские лесоводы посадили около 280 тысяч молодых деревьев

В регионе появятся «Сады памяти»
Ксения АЛЕШИНА
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Всего же на тТамбовщине планируется посадить 75 гектаров памятных участковВсего же на тТамбовщине планируется посадить 75 гектаров памятных участковФото: Пресс-служба администрации Тамбовской области
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Тамбовщина стала участником Международной акции «Сад памяти — сад жизни», приуроченной к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В рамках акции в регионе лесоводы посадили уже 55 гектаров молодого леса. Это около 280 тысяч деревьев дуба и сосны.

Всего же на территории тамбовских лесничеств планируется посадить 75 гектаров памятных участков. В так называемых «Садах памяти» устанавливаются специальные таблички с информацией об акции и молодых деревьях.

В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в стране, участие в акции по посадке деревьев принимают только лесоводы. Она продлится до 22 июня.

- Деревья высаживаются на расстоянии не менее двух метров друг от друга и при участии не более двух-трех человек в группе. То есть мероприятия проходят с соблюдением всех правил безопасности в условиях действия ограничений для предотвращения распространения вируса. Такие меры предосторожности помогут провести акцию безопасно и почтить память наших героев, - сообщили в пресс-службе администрации Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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