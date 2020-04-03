Управление образования Тамбовской области: школьников будут учить по радио

3 Апр 2020 2020-04-03T16:29:40+03:00

В ведомстве отмечают, что в отличие от Интернета, радиопокрытие есть на территории всего региона

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Школьников Тамбовской области будут обучать с помощью радио. Как сообщает региональное управления образования, с 6 апреля ежедневно в 11 часов 10 минут для обучающихся 9-11 классов школ и колледжей на «Радио России-Тамбов» будут проводить радиоуроки по различным учебным предметам.

По мнению начальника управления образования и науки области Татьяны Котельниковой, появление подобного проекта на радио своевременно и актуально в связи со сложившейся необходимостью обучать детей в дистанционном формате, а несомненным плюсом такого просветительского радиопроекта является удобный формат для всех его участников, абсолютная гарантия географического покрытия радиовещания.

К проведению радиоуроков приглашены преподаватели ТГУ им. Г.Р. Державина, учителя-предметники общеобразовательных организаций области, участники и победители конкурса «Учитель года», конкурса на присуждение премий лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности.

Трансляция радиоуроков начнется с 6 апреля 2020 года и будет осуществляться по следующим каналам «Радио России – Тамбов»:

1. Эфирное вещание с 11.10 до 11.40 на канале «Радио России – Тамбов» (FM 100.9 мГц);

2. Телевидение: первый мультиплекс цифрового вещания – раздел «Радио России»;

3. Первая кнопка проводного радиовещания;

4. Сеть Интернет: сайт «Вести - Тамбов» - раздел «Эфир» «Радио России-Тамбов» https://www.vestitambov.ru/air/radiorussiatambov/

Записанные в прямом эфире программы в течение часа будут размещены на сайте «Вести –Тамбов» в разделе «Программы» (далее «Радио России – Тамбов») с сопутствующим печатным текстом- анонсом или полным текстом содержания передачи, а также на сайте ТОИПКРО в разделе «Организация дистанционного обучения школьников».

ИСТОЧНИК KP.RU