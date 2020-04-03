В Тамбове произошла авария на водопроводе

3 Апр 2020 2020-04-03T11:30:12+03:00

Порыв будут устранять весь день Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова

У жителей многоквартирных и частных домов по ул. Шацкой не будет холодной воды

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В Тамбове 3 апреля будут проводить ремонт водовода, расположенного на ул. Шацкой. Ранее здесь обнаружили повреждение.

- С 12 часов и до окончания работ будет прекращена подача холодной воды в многоквартирные дома по адресам ул. Шацкая, 2а, 4 и в 16 домов жилого сектора по ул. Шацкой, 1-31, - сообщает пресс-служба АО «Тамбовские коммунальные системы». - Ориентировочные сроки окончания работ - 20 часов 3 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU