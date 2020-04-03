2020-04-03T12:13:54+03:00
Происшествия

Тамбовчанин выманил у 13-летней школьницы интимные фото и разослал их ее друзьям

26-летний мужчина предстанет перед судом
Ксения АЛЕШИНА
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Тамбовские следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 26-летнего молодого человека. Мужчина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 137 УК РФ «Незаконное распространение сведений о частной жизни лица», ч. 2 ст. 242.1 УК РФ «Распространение материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних», ч. 2 ст. 135 УК РФ «Совершение развратных действий», ч. 2 ст. 133 УК РФ «Понуждение лица к совершению иных действий сексуального характера».

По версии следствия, в мае 2018 года 13-летняя жительница Тамбовской области познакомилась с обвиняемым в одной из социальных сетей. В течение года девочка переписывалась со своим взрослым другом, а также разговаривала с ним по скайпу. Мужчина достоверно знал, что его подруга несовершеннолетняя, однако беседовал с ней на интимные темы и предлагал вступить с ним в половую связь.

Кроме того, тамбовчанин склонил школьницу к тому, чтобы она скинула ему свои откровенные фото. Затем обвиняемый потребовал от девочки пикантные видео и пригрозил ей, что если она их не пришлет, то он выставит ее интимные снимки на всеобщее обозрение. Испугавшись, девочка подчинилась и прислала видео, предупредив друга о том, что больше ничего не будет ему присылать. Молодой человек разозлился и разослал в соцсети обнаженные фотографии школьницы ее друзьям. Узнав об этом, родители потерпевшей обратились в полицию.

- На период следствия фигуранту по ходатайству следствия избиралась мера пресечения в виде заключения под стражу. В ходе следствия собрана достаточная доказательственная база, позволяющая направить уголовное дело в суд для рассмотрения по существу, - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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