На Моршанском шоссе Тамбова столкнулись два автомобиля

3 Апр 2020 2020-04-03T11:05:16+03:00

Водитель иномарки пытался повернуть налево и врезался в отечественное авто Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

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Авария, в которой пострадал 18-летний молодой человек, произошла 2 апреля в 8 часов 50 минут на Моршанском шоссе в районе дома №36 города Тамбова. Как сообщили в региональном УГИБДД, 43-летний водитель автомобиля «Hyundai Creta», выполнняя поворот налево столкнулся с автомобилем «Lada Priora» под управлением 18-летнего водителя.

- В результате аварии травмы получил водитель автомобиля «Lada Priora», - рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тамбовской области. – Молодого человека на месте осмотрел фельдшер скорой медицинской помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU