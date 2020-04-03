Коронавирус в Тамбовской области, новости на 3 апреля: болезнь подозревают у десяти человек
Всего в больнице находится 20 тамбовчан, четверо – с подтвержденным диагнозом
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По данным на 3 апреля, в больнице с диагнозом коронавирус остаются четыре человека, еще у девяти есть подозрение на опасную болезнь, один тест – в работе, у шести тамбовчан он показал отрицательный результат. В общей сложности в больнице остаются 20 человек.
- На домашнем карантине остаются 512 человек, - сообщает региональный штаб по предупреждению завоза и распространения в области коронавирусной инфекции. – Снято с наблюдения 470 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU