2020-04-03T10:16:10+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Тамбовской области, новости на 3 апреля: болезнь подозревают у десяти человек

Всего в больнице находится 20 тамбовчан, четверо – с подтвержденным диагнозом
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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По данным на 3 апреля, в больнице с диагнозом коронавирус остаются четыре человека, еще у девяти есть подозрение на опасную болезнь, один тест – в работе, у шести тамбовчан он показал отрицательный результат. В общей сложности в больнице остаются 20 человек.

- На домашнем карантине остаются 512 человек, - сообщает региональный штаб по предупреждению завоза и распространения в области коронавирусной инфекции. – Снято с наблюдения 470 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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