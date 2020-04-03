За нарушение правил пребывания на домашнем карантине в Тамбове оштрафовали четырех человек

3 Апр 2020 2020-04-03T10:00:30+03:00

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Сотрудники полиции привлекают к ответственности тамбовчан, которые прибыли из-за границы и должны строго соблюдать двухнедельный домашний карантин, но нарушают это правило. На сегодняшний день такая мера действует в отношении 512 жителей региона. Те, кто не соблюдает домашний карантин, привлекаются к ответственности по ст. 19.5 КоАП РФ «Невыполнение в срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль)». 2 апреля в Тамбовской области выявили 4 нарушителей карантина, штрафы для них составили от 300 до 500 рублей.

- С тамбовчанами, которые в условиях объявленного режима самоизоляции находятся на улицах, сотрудники полиции проводят профилактические и разъяснительные беседы, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU