На Тамбовщине в четыре раза выросли цены на лимоны

2 Апр 2020 2020-04-02T18:03:29+03:00

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В Тамбовской области, как и по всей России, наблюдается серьезное повышение стоимости лимонов. Сейчас цена на эти цитрусовые на оптовых базах федеральных поставщиков повысилась более чем в 4 раза и составляет порядка 400-420 рублей за кг. В региональном управлении по развитию промышленности и торговли проанализировали ситуацию и сообщили, что в первую очередь повышение связано с ростом оптовых цен.

- Повышение цен связано с колебанием валютного курса, значительным снижением предложения в связи с сезонностью созревания, ажиотажным спросом в связи с распространенным мнением о «чудодейственной» силе лимона, - прокомментировали в управлении по развитию промышленности и торговли области. – Призываем тамбовчан с пониманием отнестись к сложившейся ситуации и до стабилизации поставок приобретать другие товары, содержащие витамин С, обладающие способностью повышения иммунитета.

ИСТОЧНИК KP.RU