К 75-летию Великой Победы тамбовчане могут исполнить мечты ветеранов

3 Апр 2020 2020-04-03T18:07:06+03:00

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Тамбовщина присоединилась к социальному проекту «Мечта ветерана». Неравнодушным тамбовчанам предлагают осуществить мечты победителей и подарить им радость в преддверии 75-летия Великой Победы.

- На официальном сайте проекта можно сообщить о больших и маленьких несбывшихся мечтах победителей. Кроме того, на данный момент каждый может стать добрым волшебником, чтобы помочь ветеранам — фронтовикам, блокадникам, труженикам тыла — осуществить их самые заветные мечты, - сообщает пресс-служба администрация Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU