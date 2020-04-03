К 75-летию Великой Победы тамбовчане могут исполнить мечты ветеранов
Жителей региона приглашают к участию в социальном проекте
Социальный проект «Мечта ветерана»Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области
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Тамбовщина присоединилась к социальному проекту «Мечта ветерана». Неравнодушным тамбовчанам предлагают осуществить мечты победителей и подарить им радость в преддверии 75-летия Великой Победы.
- На официальном сайте проекта можно сообщить о больших и маленьких несбывшихся мечтах победителей. Кроме того, на данный момент каждый может стать добрым волшебником, чтобы помочь ветеранам — фронтовикам, блокадникам, труженикам тыла — осуществить их самые заветные мечты, - сообщает пресс-служба администрация Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU