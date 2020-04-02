В Тамбове здание областной администрации подсветят синим цветом в знак поддержки людей с аутизмом
Регион присоединится к всероссийской акции
Организаторы акции намерены привлечь внимание к проблемам особых людейФото: Пресс-служба администрации Тамбовской области
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Тамбовская область примет участие во всероссийской акции «Зажги синим». Ежегодно она проводится 2 апреля в знак поддержки людей с аутизмом и их семьям, а с целью привлечь внимание общественности к их проблеме.
Сегодня в 18:00 и до 23:00 в Тамбове синим цветом подсветят здание администрации области. К акции также присоединятся собственники зданий и организаций региона.
ИСТОЧНИК KP.RU