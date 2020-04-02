2020-04-02T15:34:36+03:00
Коронавирус Covid-19

Тамбовская область закупит 120 аппаратов искусственной вентиляции легких

Оборудование может понадобиться для лечения больных коронавирусом
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Система здравоохранения области, по данным чиновников, полностью готова к тому, чтобы оказать помощь пациентам с коронавирусом. По расчетам Минздрава в случае самого негативного развития ситуации тамбовским медикам необходимо будет развернуть 504 инфекционные койки. Половина мест от этого количества коек уже есть на базе Тамбовской инфекционной больницы. Остальные развернут в ближайшие дни в других лечебных учреждениях. На сегодняшний день экстренной необходимости в этом нет. Помимо коек больным может понадобиться оборудование, и этот вопрос тоже сейчас решают.

- То количество аппаратов ИВЛ, которое необходимо по расчетам Минздрава России, у нас есть в наличии, - говорит первый заместитель начальника управления здравоохранения Тамбовской области Ольга Виницкая. – Мы прогнозируем необходимость дополнительных мер, поэтому подали заявку на поставку еще 120 аппаратов ИВЛ. Для этого нам выделены федеральные средства - 249 миллионов рублей.

В управлении здравоохранения уверяют, что в области есть достаточное количество тестов на коронавирус. Обследуют с их помощью всех приехавших из-за рубежа. На 10 день берется анализ также у всех, кто контактировал с ними. Кроме того, анализы в обязательном порядке делают всем больным с внебольничными пневмониями и при соответствующей клинической картине при протекании респираторной инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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