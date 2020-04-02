2 Апр 2020 2020-04-02T13:40:53+03:00

Он содержит на 6 позиций больше, чем указано в распоряжении Правительства

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В Тамбовской области действует расширенный список товаров первой необходимости. Напомним, рекомендованный Правительством РФ перечень содержит 23 позиции (в него вошли средства гигиены, ГСМ, детские товары и товары для животных, спички, свечи и т.д.). Регионы имеют право его расширять. Так, в Тамбовской области, наряду с утвержденными федеральными властями товарами, в список вошли средства индивидуальной защиты, товары для предупреждения пожаров и пожаротушения, печатные СМИ, похоронные принадлежности (кроме искусственных цветов), табачная продукция, а также товары, сопутствующие товаропродвижению (в том числе упаковка, этикетки, ценники, кассовая лента).

Торговые точки, которые реализуют такую продукцию, могут работать. Закон они не нарушают.

Сейчас в городе проводятся соблюдение правил торговли, нарушения, хоть и единичные, выявляются. А в некоторых случаях владельцы торговых точек идут на хитрость – их ассортимент пополняется товаром именно первой необходимости.

- Чтобы избежать ситуаций, когда в магазине одежды положили спички и продолжают работать, была проведена разъяснительная работа, - говорит заметситель главы администрации города Тамбова Кристина Четырина. - Если эти товары не реализовывались до введения ограничений, то магазин должен быть закрыт. Закон допускает лишь дистанционную продажу всех продовольственных и непродовольственных товаров.

ИСТОЧНИК KP.RU