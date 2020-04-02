Глава сельсовета в Тамбовской области вписал счет за личный бетон в смету на ремонт мемориала

2 Апр 2020 2020-04-02T14:34:04+03:00

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Глава одного из сельсоветов Тамбовской области подозревается в хищении с использованием служебного положения. По версии следствия, в июле 2019 года мужчина приобрел для личных нужд бетон на сумму 30 тысяч рублей, который ему привезли по месту жительства. С продавцом он обещал расплатиться позднее. Когда в сельсовете составляли смету на проведение ремонту работ местного мемориала, руководитель включил в нее всю сумму долга перед поставщиком и сам же ее утвердил, присвоив бюджетные деньги. Преступную схему выявили сотрудники регионального УФСБ. В СУ СКР по Тамбовской области в отношении главы сельсовета возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 260 УК РФ.

- В настоящее время проводится сбор улик и закрепление доказательственной базы, - рассказали в СКР по региону.

ИСТОЧНИК KP.RU