Тамбовчанин ночью обокрал колбасный павильон

2 Апр 2020 2020-04-02T13:20:22+03:00

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В Тамбове 29-летний местный житель забрался ночью в торговый павильон «Белорусские колбасы», расположенный на улице Советской, и украл оттуда продукты. В магазин мужчина проник, отжав пластиковую дверь. Злоумышленник был задержан полицейскими и сознался в краже. В отношении него возбуждено уголовное по ч.1 ст. 158 УК РФ «Кража».

Еще одна кража произошла в супермаркете «Бегемот», расположенном в Тамбове-4. 25-летний тамбовчанин украл из магазина алкоголь. Аналогичную кражу в Котовске совершил неизвестный парень, который похитил с прилавка спиртное и скрылся.

ИСТОЧНИК KP.RU