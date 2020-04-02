В Тамбове произошла авария с участием шести автомобилей

2 Апр 2020 2020-04-02T10:38:36+03:00

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Массовая авария, участниками которой стали сразу шесть автомобилей, произошла 1 апреля в 17 часов на улице Мичуринской в районе дома №44 города Тамбова. Как рассказали в региональном УГИБДД, 47-летний водитель автомобиля «Audi 100», не выбрал безопасную скорость для движения и столкнулся с автомобилем «Volkswagen Bora», под управлением 51-летнего мужчины. Его машина по инерции продолжила движение и врезалась сначала в «ГАЗ-2705», за рулем которого находился 34-летний мужчина, а затем в «Peugeot 308», под управлением 23-летней девушки. В это время неконтролируемый автомобиль «Audi 100» столкнулся со «Skoda Octavia», за рулем которого была 30-летняя женщина, она, в свою очередь врезалась в еще один «Audi 100», под управлением 30-летнего мужчины.

- В результате аварии травмы получил 47-летний пассажир автомобиля «Audi 100», - сообщает пресс-служба УГИБДД России по Тамбовской области. - На автомобиле скорой медицинской помощи его доставили в больницу имени Архиепископа Луки города Тамбова.

Автомобили потеряли управлениеФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

ИСТОЧНИК KP.RU