Тамбовчане, приехавшие в область из других регионов, должны становиться на учет

2 Апр 2020 2020-04-02T12:14:35+03:00

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В соответствии с постановлением губернатора Александра Никитина жители Тамбовщины, которые приехали в нашу область из других субъектов Российской Федерации (за исключением лиц, находящихся в служебных командировках или служебных поездках, а также лиц, проезжающих ее транзитом), должны становится на учет в органах местного самоуправления.

- К таким лицам относятся российские граждане, а также иностранные граждане и лица без гражданства, прибывшие на территорию Тамбовской области. Также это распространяется на граждан, зарегистрированных в Тамбовской области, но прибывших из другого субъекта России (например, работающие вахтовым методом). Сообщить о прибытии требуется незамедлительно, - пояснили в пресс-службе администрации Тамбовской области.

Телефоны «горячей линии» муниципальных образований (ежедневно с 9.00 до 17.00):

Напомним, с 1 апреля в Тамбовской области из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции введен режим полной самоизоляции для всех граждан.

ИСТОЧНИК KP.RU