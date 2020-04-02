Коронавирус в Тамбовской области, новости на 2 апреля: заболевание подозревают у пяти человек

2 Апр 2020 2020-04-02T09:55:18+03:00

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По данным регионального штаба по предупреждению завоза и распространения коронавируса, на сегодняшний день в Тамбовской области подтверждено 6 случаев заболевания опасной инфекцией. 1 апреля этот диагноз подтвердили у пожилой пары, которая вернулась из Европы и 27-летнего охранника, приехавшего из столицы. Ранее больницу покинули два пациента, которых вылечили от коронавируса. Еще одного, как утверждается, готовят к выписке. Правда сначала было озвучено, что третий выздоровевший отправится домой в воскресенье, 29 марта, но до сих пор этого не произошло, и сроки постоянно сдвигаются. Пока человек находится в стационаре.

В общей сложности сейчас 5 пациентов находятся в больнице с подозрением на коронавирус, точный диагноз у них не пока подтвержден.

- На домашнем карантине находятся 488 человек, - сообщает региональный штаб. – Сняли с наблюдения 413 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU