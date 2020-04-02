2020-04-02T11:21:51+03:00
Общество

В Тамбовской области перепись населения собираются перенести на год

С такой инициативой выступил Росстат
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Росстат выступил с инициативой перенести на 2021 год проведение Всероссийской переписи населения, основной этап которой, в том числе и в Тамбовской области, сейчас запланирован на октябрь 2020 года.

Ранее, 30 марта, в условиях опасности распространения вирусной инфекции и введения режима самоизоляции в ряде регионов страны, было принято решение перенести начало переписи в труднодоступных районах.

Смещение сроков не повлияет на качество и результат, уверен руководитель Росстата Павел Малков. Наоборот, появляется возможность лучше подготовиться к использованию современных онлайн-технологий, которые станут отличительной особенностью первой цифровой переписи России.

- Всероссийская перепись населения должна пройти на новом технологическом уровне. Однако в текущей ситуации возникает ряд вопросов, связанных с подготовкой инфраструктуры и оборудования к сбору и обработке данных, – считает Павел Малков. – У нас остается все меньше времени для обучения переписчиков и наладки техники, обеспечивающей в том числе безопасность собираемой информации.

Окончательные сроки проведения Всероссийской переписи населения будут определены Правительством Российской Федерации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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