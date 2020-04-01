2020-04-01T18:48:57+03:00
Коронавирус Covid-19

В Тамбове появились защитные маски

Необходимый товар поступил в муниципальную аптеку
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В администрации города сообщили о том, что в муниципальной аптеке №3 в продаже появились многоразовые тканевые маски, сшитые одним из тамбовских предприятий. Мэрия областного центра продолжает предпринимать меры, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции.

- Сейчас совместно с Роспотребнадзором решается вопрос о проведении санитарной обработки городских территорий - дорог и тротуаров, реагентам, - говорит заместитель главы администрации города Алексей Власов. - Управляющим организациям поручено проводить уборку мест общего пользования в многоквартирных домах с применением дезинфицирующих средств.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тамбове появились защитные маски
В Мичуринске детские площадки обвязали сигнальными лентами
Как тамбовчанам получить справку, чтобы ходить на работу во время режима самоизоляции
В Котовске планируют приостановить работу автобусов
В Тамбов на «Чернозем» приедет Юрий Шевчук
В Тамбове мошенница за деньги предлагала знакомым оформить инвалидность
В Тамбовской области мужчина жестоко избил земляка
Свадьбы не будет: тамбовчанам рекомендуют перенести регистрацию брака на июнь
Тамбовские инвалиды могут вызвать «социальное такси»
Сотрудники тамбовского предприятия полтора года работали в обанкротившейся организации и недополучили 5 млн рублей зарплаты
В Тамбовской области объявили конкурс на самую креативную маску для защиты от коронавируса
Со стадиона «Спартак» в Тамбове похитили провода и электрогирлянду
Тамбовчане смогут попасть на прием к стоматологу только в экстренных случаях
Котовчанина ограбили на лестничной площадке собственного дома
Коронавирус в Тамбовской области, новости на 1 апреля: инфекция подтвердилась у пожилой пары, вернувшейся из Европы и 27-летнего охранника из Москвы
На тамбовском «Черноземе» выступит экс-лидер «Смысловых галлюцинаций» Сергей Бобунец