В Тамбове появились защитные маски

1 Апр 2020 2020-04-01T18:48:57+03:00

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В администрации города сообщили о том, что в муниципальной аптеке №3 в продаже появились многоразовые тканевые маски, сшитые одним из тамбовских предприятий. Мэрия областного центра продолжает предпринимать меры, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции.

- Сейчас совместно с Роспотребнадзором решается вопрос о проведении санитарной обработки городских территорий - дорог и тротуаров, реагентам, - говорит заместитель главы администрации города Алексей Власов. - Управляющим организациям поручено проводить уборку мест общего пользования в многоквартирных домах с применением дезинфицирующих средств.

ИСТОЧНИК KP.RU