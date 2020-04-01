2020-04-01T17:58:37+03:00
Коронавирус Covid-19

Как тамбовчанам получить справку, чтобы ходить на работу во время режима самоизоляции

В регионе определились с формой документа, дающего право передвижения до предприятия и обратно
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Тамбовчанам выдадут не пропуска, а справкиТамбовчанам выдадут не пропуска, а справки
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Жители Тамбовской области, которые во время действия режима самоизоляции посещают работу, обязаны получить у руководителя специальную справку. Ее форму 1 апреля утвердили в администрации Тамбовской области. Только с таким документом люди смогут, не опасаясь быть привлеченными к ответственности за нарушение действующих ограничений, отправиться в свою организацию.

На сегодняшний день в регионе могут осущствлять свою деятельность предприятия непрерывного цикла производства, поликлиники, больницы, аптеки, организации, обеспечивающие жителей продуктами питания и товарами первой необходимости, в том числе торговые точки, организации жизнеобеспечения и ряд других. Справку сотрудникам вышеперечисленных организаций может выдавать как ее руководитель, так и индивидуальный предприниматель. В документе указываются данные сотрудника, занимаемая должность и пр. Действительным он является только при предъявлении паспорта.

На сегодняшний день в регионах, где также планируют ограничить передвижение жителей, проблему решают иным образом: например в Саратове людям будут выдавать специальные пропуска, оформлением которых займутся местные администрации по заявкам работодателей. Только после проверки такие документы выдадут руководителям организаций.

- Жителям, у которых не будет справки, разрешается выйти из дома к ближайшему магазину, выгуливать животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания), выносить мусор и участвовать в траурных процессиях, - сообщили в пресс-службе администрации Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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