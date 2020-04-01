2020-04-01T17:19:30+03:00
Коронавирус Covid-19

В Котовске планируют приостановить работу автобусов

Ограничения могут коснуться как внутренних, так и междугородних маршрутов
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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В администрации города Котовска, в условиях угрозы коронавируса, обсуждают планы по приостановке работы общественного транспорта. Речь идет как о внутренних, так и межмуниципальных маршрутах. Если решение будет принято, жители не смогут добраться на общественном транспорте даже в областной центр.

- Кроме того, администрация города пошла на меры по ограничению доступности прилегающих к городу дач, - сообщают в мэрии города. - Вместе с тем, для удобства жителей решено разместить в открытом доступе телефоны котовских аптек, чтобы жители могли уточнять по телефону наличие необходимых лекарств.

ИСТОЧНИК KP.RU

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