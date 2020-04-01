2020-04-01T16:32:54+03:00
Общество

В Тамбов на «Чернозем» приедет Юрий Шевчук

Группа «ДДТ» уже выступала на рок-фестивале
Ксения АЛЕШИНА
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Музыканты вновь выступят на самом душевном событии годаМузыканты вновь выступят на самом душевном событии года
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Организаторы рок-фестиваля «Чернозем» продолжают анонсировать участников этого года. Следующим коллективом, который порадует своим выступлением гостей самого душевного события года, стала группа «ДДТ».

«ДДТ» - советская и российская рок-группа, основаная летом 1980 года в Уфе. Лидер коллектива, автор большинства песен и единственный бессменный участник - Юрий Шевчук.

Напомним, что рок-фестиваль «Чернозем» пройдет 14, 15 и 16 августа. Ранее были объявлены следующие участники: Гарик Сукачев, Вячеслав Бутусов, Эмир Кустурица, Юрий Каспарян с «Симфоническим КИНО», певица Гречка, певица Нуки, экс-лидер «Смысловых галлюцинаций» Сергей Бобунец, экс-лидер группы «Кукрыниксы», а также группы «Сплин», «Кис-Кис», «Операция Пластилин», «Бригадный подряд», «Черный вторник», «5 стихий», «Аффинаж», «Anacondaz», «Эпидемия», «Тараканы», «Серьга» и «Ундервуд».

ИСТОЧНИК KP.RU

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