Свадьбы не будет: тамбовчанам рекомендуют перенести регистрацию брака на июнь

1 Апр 2020 2020-04-01T14:45:08+03:00

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Тамбовский ЗАГС с 6 апреля не будет проводить церемонии регистрации брака. Горожане, которые планировали пожениться до наступления этой даты, смогут расписаться, но только в присутствии фотографа и регистратора, больше на церемонию никого не пустят. Парам, которые собирались зарегистрировать свои отношения после 6 апреля, придется поменять эти планы.

- Регистрацию заключений браков необходимо перенести на более поздний период (после 1 июня) по телефону: 71-06-21, - сообщает пресс-служба администрации города Тамбова.

ИСТОЧНИК KP.RU