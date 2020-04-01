Свадьбы не будет: тамбовчанам рекомендуют перенести регистрацию брака на июнь
С 6 апреля проведение церемоний приостановлено
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Тамбовский ЗАГС с 6 апреля не будет проводить церемонии регистрации брака. Горожане, которые планировали пожениться до наступления этой даты, смогут расписаться, но только в присутствии фотографа и регистратора, больше на церемонию никого не пустят. Парам, которые собирались зарегистрировать свои отношения после 6 апреля, придется поменять эти планы.
- Регистрацию заключений браков необходимо перенести на более поздний период (после 1 июня) по телефону: 71-06-21, - сообщает пресс-служба администрации города Тамбова.
ИСТОЧНИК KP.RU