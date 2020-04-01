В Мичуринске детские площадки обвязали сигнальными лентами

1 Апр 2020 2020-04-01T18:02:41+03:00

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В Мичуринске решили закрыть для игр детские городки и комплексы. Несмотря на объявленный режим самоизоляции и просьбы остаться дома, жители наукограда с детьми выходят на прогулки и посещают игровые площадки.

- Не по одному и даже не по два, а большими группами дети атакуют качалки, горки и песочницы, общаясь друг с другом в тесном контакте, - поясняют в администрации города Мичуринска. - Риск заражения и распространения коронавирусной инфекции в таких условиях максимальный, именно поэтому в Мичуринске по поручению главы города Максима Харникова городским управляющим компаниям рекомендовано ограничить доступ детей к игровому оборудованию.

Сейчас площадки огородили сигнальными лентами, в мэрии наукограда надеются, что это напомнит родителям о необходимости соблюдать меры предосторожности.

ИСТОЧНИК KP.RU