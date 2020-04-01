2020-04-01T18:02:41+03:00
Коронавирус Covid-19

В Мичуринске детские площадки обвязали сигнальными лентами

Родителей просят не выводить малышей на прогулки
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Поделиться:
Жителей наукограда просят воздержаться от прогулок с детьмиЖителей наукограда просят воздержаться от прогулок с детьми
Изменить размер текста:

В Мичуринске решили закрыть для игр детские городки и комплексы. Несмотря на объявленный режим самоизоляции и просьбы остаться дома, жители наукограда с детьми выходят на прогулки и посещают игровые площадки.

- Не по одному и даже не по два, а большими группами дети атакуют качалки, горки и песочницы, общаясь друг с другом в тесном контакте, - поясняют в администрации города Мичуринска. - Риск заражения и распространения коронавирусной инфекции в таких условиях максимальный, именно поэтому в Мичуринске по поручению главы города Максима Харникова городским управляющим компаниям рекомендовано ограничить доступ детей к игровому оборудованию.

Сейчас площадки огородили сигнальными лентами, в мэрии наукограда надеются, что это напомнит родителям о необходимости соблюдать меры предосторожности.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Мичуринске детские площадки обвязали сигнальными лентами
Как тамбовчанам получить справку, чтобы ходить на работу во время режима самоизоляции
В Котовске планируют приостановить работу автобусов
В Тамбов на «Чернозем» приедет Юрий Шевчук
В Тамбове мошенница за деньги предлагала знакомым оформить инвалидность
В Тамбовской области мужчина жестоко избил земляка
Свадьбы не будет: тамбовчанам рекомендуют перенести регистрацию брака на июнь
Тамбовские инвалиды могут вызвать «социальное такси»
Сотрудники тамбовского предприятия полтора года работали в обанкротившейся организации и недополучили 5 млн рублей зарплаты
В Тамбовской области объявили конкурс на самую креативную маску для защиты от коронавируса
Со стадиона «Спартак» в Тамбове похитили провода и электрогирлянду
Тамбовчане смогут попасть на прием к стоматологу только в экстренных случаях
Котовчанина ограбили на лестничной площадке собственного дома
Коронавирус в Тамбовской области, новости на 1 апреля: инфекция подтвердилась у пожилой пары, вернувшейся из Европы и 27-летнего охранника из Москвы
На тамбовском «Черноземе» выступит экс-лидер «Смысловых галлюцинаций» Сергей Бобунец