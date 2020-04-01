Тамбовские инвалиды могут вызвать «социальное такси»
В условиях угрозы коронавируса жители Тамбовской области могут рассчитывать на разные виды поддержки. Так, людям с ограниченными возможностями здоровья помогут добраться до больниц или медицинских центров с помощью «социального такси». Логистикой работы социального такси и приемом заявок занимается специалист по работе с населением по номерам телефонов: 49-23-85, 45-62-01.
В круглосуточном режиме работает отделение ночного пребывания. Лицам без определенного места жительства предоставляется временный ночлег и горячее питание. Все поступающие в отделение проходят обязательное медицинское обследование.
Продолжает круглосуточно работать служба «Семейный помощник» (телефон 701-222).
- Специалисты окажут психологическую помощь, при необходимости дадут все разъяснения по работе социальных учреждений и предоставлению услуг, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области. - Также можно оставить заявку на доставку жизненно важных товаров, которая будет передана в службу мобильных бригад.
По номеру телефона 8-800-2000-122 можно связаться со службой экстренной психолого-педагогической помощи, которая также работает в круглосуточном режиме.
ИСТОЧНИК KP.RU