2020-04-01T14:01:59+03:00
Общество

Тамбовские инвалиды могут вызвать «социальное такси»

Для жителей предусмотрели разные виды помощи
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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В условиях угрозы коронавируса жители Тамбовской области могут рассчитывать на разные виды поддержки. Так, людям с ограниченными возможностями здоровья помогут добраться до больниц или медицинских центров с помощью «социального такси». Логистикой работы социального такси и приемом заявок занимается специалист по работе с населением по номерам телефонов: 49-23-85, 45-62-01.

В круглосуточном режиме работает отделение ночного пребывания. Лицам без определенного места жительства предоставляется временный ночлег и горячее питание. Все поступающие в отделение проходят обязательное медицинское обследование.

Продолжает круглосуточно работать служба «Семейный помощник» (телефон 701-222).

- Специалисты окажут психологическую помощь, при необходимости дадут все разъяснения по работе социальных учреждений и предоставлению услуг, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области. - Также можно оставить заявку на доставку жизненно важных товаров, которая будет передана в службу мобильных бригад.

По номеру телефона 8-800-2000-122 можно связаться со службой экстренной психолого-педагогической помощи, которая также работает в круглосуточном режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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