2020-04-02T09:29:45+03:00
Происшествия

Пьяный водитель пытался подкупить тамбовского автоинспектора взяткой в 20 тысяч рублей

Сотрудник ГИБДД от незаконного вознаграждения отказался
Ксения АЛЕШИНА
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В городе Рассказово возбуждено уголовное дело в отношении 57-летнего мужчины, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ «Покушение на дачу взятки».

По версии следствия, 11 марта этого года автоинспекторы остановили подозреваемого, который управлял автомобилем с признаками алкогольного опьянения. В салоне его машины сотрудники УГИБДД нашли открытую бутылку со спиртным напитком. От прохождения медицинского освидетельствования нарушитель отказался.

В патрульном автомобиле при составлении административного материала, мужчина положил между сиденьями 20 тысяч рублей в качестве взятки, чтобы избежать ответственности. Еще тысячу рублей водитель пытался вложить в карман куртки автоинспектору. Однако полицейский отказался от незаконного вознаграждения и сообщил коллегам о случившемся.

- В настоящее время по делу ведутся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы, - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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