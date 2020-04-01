2020-04-01T15:34:52+03:00
Происшествия

В Тамбове мошенница за деньги предлагала знакомым оформить инвалидность

Так, одну из жительниц областного центра женщина «развела» на 135 тысяч рублей
Ксения АЛЕШИНА
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В Тамбове местная жительница брала со своих знакомых деньги, чтобы помочь им оформить инвалидность. Женщина хвасталась своими связями в медицинских организациях и обещала, что сделает все быстро. Однако потом она пропадала вместе с деньгами.

Одной из жертв мошенниц стала ее знакомая тамбовчанка. Женщина отдала аферистке 135 тысяч рублей за оформление группы инвалидности. Деньги она передала мошеннице двумя частями: в августе прошлого года и январе этого года.

Каждую неделю мошенница созванивалась со своей знакомой, ссылалась на временные трудности и обещала оформление группы инвалидности на следующей неделе. В марте тамбовчанка поняла, что ее обманули и вновь стала требовать деньги.

- Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемой, опросили ее. После проведения проверки в следственном подразделении отдела полиции № 1 УМВД России по городу Тамбову возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Как установили полицейские в ходе проведенных следственно-оперативных мероприятий, подозреваемая уже несколько раз была судима за аналогичные преступления, на ее счету несколько десятков подобных фактов. Каждому обманутому она обещала что-то, ссылаясь на свои связи в государственных структурах, брала деньги и не возвращала, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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