Сотрудники тамбовского предприятия полтора года работали в обанкротившейся организации и недополучили 5 млн рублей зарплаты

1 Апр 2020 2020-04-01T13:19:33+03:00

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В Тамбовской области возбудили уголовное дело по факту мошенничества, в совершении которого подозреваются руководители предприятия, занимавшегося выделкой кожи и меха. Следователи выяснили, что по решению Арбитражного суда Тамбовской области, еще в ноябре 2018 года коммерческую организацию признали банкротом. Несмотря на это, оно продолжило свою работу, а трудившимся здесь людям пообещали платить зарплату. Однако вся прибыль поступала в аффилированные организации и расходовалась по усмотрению начальства, а 150 работников с ноября 2018 года по апрель 2019 года зарплату не получали. Размер задолженности составил более 5 миллионов рублей.

- В настоящее время ведутся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и конкретных виновных лиц, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Тамбовской области. - В рамках расследования уголовного дела будет предпринят весь комплекс мер по восстановлению нарушенных прав сотрудников производства.

ИСТОЧНИК KP.RU