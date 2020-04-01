Со стадиона «Спартак» в Тамбове похитили провода и электрогирлянду
Тамбовские полицейские раскрыли преступление, которое произошло 6 марта. В этот день на стадион «Спартак» проник неизвестный и срезал находившийся на спортобъекте медный кабель, а также электрическую гирлянду, украшавшую территорию. Сотрудники стадиона сообщили о краже в полицию. Место происшествия осмотрели эксперты-криминалисты, записи с ближайших камер видеонаблюдения изъяли.
- Просмотр видеоматериала помог полицейским получить приметы преступника, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области. – По подозрению в совершении кражи вскоре задержали 59-летнего жителя областного центра.
Выяснилось, что провода мужчина сдал в пункт приема металлолома, а деньги потратил. Известно, что тамбовчанин и раньше совершал похожие кражи, в отношении него возбудили уголовное дело по ст. 158 УК РФ.
ИСТОЧНИК KP.RU