Со стадиона «Спартак» в Тамбове похитили провода и электрогирлянду

1 Апр 2020 2020-04-01T11:50:11+03:00

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Тамбовские полицейские раскрыли преступление, которое произошло 6 марта. В этот день на стадион «Спартак» проник неизвестный и срезал находившийся на спортобъекте медный кабель, а также электрическую гирлянду, украшавшую территорию. Сотрудники стадиона сообщили о краже в полицию. Место происшествия осмотрели эксперты-криминалисты, записи с ближайших камер видеонаблюдения изъяли.

- Просмотр видеоматериала помог полицейским получить приметы преступника, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области. – По подозрению в совершении кражи вскоре задержали 59-летнего жителя областного центра.

Выяснилось, что провода мужчина сдал в пункт приема металлолома, а деньги потратил. Известно, что тамбовчанин и раньше совершал похожие кражи, в отношении него возбудили уголовное дело по ст. 158 УК РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU