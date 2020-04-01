2020-04-01T11:13:52+03:00
Здоровье

Тамбовчане смогут попасть на прием к стоматологу только в экстренных случаях

Зубные врачи перешли на новый режим работы из-за коронавируса
Ксения АЛЕШИНА
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В Тамбове в связи с угрозой корнавирусной инфекции стоматологические клиники принимают пациентов только в экстренных случаях. К ним относят травмы челюстно-лицевой области, длительные кровотечения и боль, которая не может быть устранена безрецептурными лекарствами.

- Многие спрашивают, а не опасно ли сейчас, когда по миру распространяется коронавирус, посещать стоматологию, отметим, что в целом медицинские учреждения гораздо лучше защищены от распространения инфекций, чем другие организации. Однако, если не тревожит зубная боль, то лучше в настоящее время остаться дома! Конечно, в случае сильной зубной боли необходимо обратиться к врачу, - сообщили в Тамбовской областной стоматологической поликлинике.

ИСТОЧНИК KP.RU

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