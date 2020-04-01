Тамбовчане смогут попасть на прием к стоматологу только в экстренных случаях
В Тамбове в связи с угрозой корнавирусной инфекции стоматологические клиники принимают пациентов только в экстренных случаях. К ним относят травмы челюстно-лицевой области, длительные кровотечения и боль, которая не может быть устранена безрецептурными лекарствами.
- Многие спрашивают, а не опасно ли сейчас, когда по миру распространяется коронавирус, посещать стоматологию, отметим, что в целом медицинские учреждения гораздо лучше защищены от распространения инфекций, чем другие организации. Однако, если не тревожит зубная боль, то лучше в настоящее время остаться дома! Конечно, в случае сильной зубной боли необходимо обратиться к врачу, - сообщили в Тамбовской областной стоматологической поликлинике.
ИСТОЧНИК KP.RU