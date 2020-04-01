Коронавирус в Тамбовской области, новости на 1 апреля: инфекция подтвердилась у пожилой пары, вернувшейся из Европы и 27-летнего охранника из Москвы
В Тамбовской области подтвердились еще три случая заболевания коронавирусной инфекцией. Как сообщает региональный штаб по предупреждению и недопущению завоза и распространения болезни, положительным тест на вирус оказался у пожилой пары тамбовчан. 72-летний супруги недавно побывали во Франции и Испании. Коронавирус обнаружили у 27-летнего мужчины, который работает охранником в Москве и недавно приехал в Тамбов.
- Все пациенты находятся под наблюдением специалистов и чувствуют себя удовлетворительно, - сообщает штаб.
Таким образом общее количество заболевших коронавирусом в нашем регионе достигло шести человек, двоих пациентов уже вылечили и выписали из больницы, еще один остается в стационаре. На домашнем карантине остаются 465 тамбовчан, сняты с наблюдения 361 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU