Коронавирус в Тамбовской области, новости на 1 апреля: инфекция подтвердилась у пожилой пары, вернувшейся из Европы и 27-летнего охранника из Москвы

1 Апр 2020 2020-04-01T09:51:19+03:00

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В Тамбовской области подтвердились еще три случая заболевания коронавирусной инфекцией. Как сообщает региональный штаб по предупреждению и недопущению завоза и распространения болезни, положительным тест на вирус оказался у пожилой пары тамбовчан. 72-летний супруги недавно побывали во Франции и Испании. Коронавирус обнаружили у 27-летнего мужчины, который работает охранником в Москве и недавно приехал в Тамбов.

- Все пациенты находятся под наблюдением специалистов и чувствуют себя удовлетворительно, - сообщает штаб.

Таким образом общее количество заболевших коронавирусом в нашем регионе достигло шести человек, двоих пациентов уже вылечили и выписали из больницы, еще один остается в стационаре. На домашнем карантине остаются 465 тамбовчан, сняты с наблюдения 361 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU