В Тамбовской области объявили конкурс на самую креативную маску для защиты от коронавируса
Принять участие в состязании могут студенты, которые учатся на портных или закройщиков
Управление образования предлагает с пользой провести каникулы
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Управление образования и науки Тамбовской области объявило конкурс для студентов, которые учатся по специальностям «Портной», «Закройщик». Молодым людям предлагают придумать и сшить самую креативную защитную маску.
- Победит маска, набравшая наибольшее количество лайков, - сообщает управление на своей страничке в соцсети «Фейсбук» (на этой платформе и проводится конкурс). - Будет определен индивидуальный победитель по итогам каждого дня и по итогам недели. Всем участникам желаем удачи и вдохновения.
ИСТОЧНИК KP.RU