2020-04-01T12:34:21+03:00
Коронавирус Covid-19

В Тамбовской области объявили конкурс на самую креативную маску для защиты от коронавируса

Принять участие в состязании могут студенты, которые учатся на портных или закройщиков
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Управление образования и науки Тамбовской области объявило конкурс для студентов, которые учатся по специальностям «Портной», «Закройщик». Молодым людям предлагают придумать и сшить самую креативную защитную маску.

- Победит маска, набравшая наибольшее количество лайков, - сообщает управление на своей страничке в соцсети «Фейсбук» (на этой платформе и проводится конкурс). - Будет определен индивидуальный победитель по итогам каждого дня и по итогам недели. Всем участникам желаем удачи и вдохновения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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