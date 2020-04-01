На тамбовском «Черноземе» выступит экс-лидер «Смысловых галлюцинаций» Сергей Бобунец

1 Апр 2020 2020-04-01T09:33:44+03:00

Стал известен еще один участник рок-феста

Изменить размер текста: A A

В августе 2020 года на рок-фестивале «Чернозем» запланировано выступление лидера распавшейся в 2015 году группы «Смысловые галлюцинации» Сергея Бобунца. Сейчас музыкант занимается сольной деятельностью. В ноябре 2017 года Сергей Бобунец представил мини-альбом «Пока танцуют ангелы», хорошо принятый публикой, а 1 марта 2018 года вышел его первый полноценный сольный альбом, получивший название «Нормально всё».

В течение трех дней перед гостями фестиваля выступят уже анонсированные Гарик Сукачёв, Вячеслав Бутусов, «Сплин», «Аффинаж», «СерьГа», «Тараканы!» и многие другие исполнители и коллективы.

ИСТОЧНИК KP.RU