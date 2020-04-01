2020-04-01T09:33:44+03:00
Звезды

На тамбовском «Черноземе» выступит экс-лидер «Смысловых галлюцинаций» Сергей Бобунец

Организаторы анонсировали очередного участника рок-фестиваля
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Стал известен еще один участник рок-фестаСтал известен еще один участник рок-феста
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В августе 2020 года на рок-фестивале «Чернозем» запланировано выступление лидера распавшейся в 2015 году группы «Смысловые галлюцинации» Сергея Бобунца. Сейчас музыкант занимается сольной деятельностью. В ноябре 2017 года Сергей Бобунец представил мини-альбом «Пока танцуют ангелы», хорошо принятый публикой, а 1 марта 2018 года вышел его первый полноценный сольный альбом, получивший название «Нормально всё».

В течение трех дней перед гостями фестиваля выступят уже анонсированные Гарик Сукачёв, Вячеслав Бутусов, «Сплин», «Аффинаж», «СерьГа», «Тараканы!» и многие другие исполнители и коллективы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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