В Тамбове на регистрацию брака не будут пускать гостей и родственников

31 Март 2020 2020-03-31T17:03:20+03:00

В церемонии могут принять участие лишь жених с невестой, фотограф и сотрудник ЗАГС

Изменить размер текста: A A

Тамбовский ЗАГС из-за угрозы коронавируса с 30 марта меняет формат своей работы. Управление, где жители получают документы, ограничит прием и будет регистрировать лишь рождение или смерть. При этом государственная регистрация рождения будет осуществляться через предварительную запись по телефону 71-90-58 (приемные дни - вторник и четверг). Государственная регистрация смерти будет осуществляться в прежнем рабочем режиме без предварительной записи.

Что касается Дворца бракосочетаний на ул. Интернациональной, назначенные ранее свадьбы и разводы не отменят. Но торжественная церемония бракосочетания будет проводится без гостей и родственников. По новым правилам на ней смогут присутствовать лишь жених, невеста, фотограф и сотрудник ЗАГС – в общей сложности не более четырех человек. При этом у тамбовчан есть возможность перенести дату регистрации брака на более поздний срок.

- По вопросам подтверждения или переноса даты регистрации брака и иным вопросам, связанным с государственной регистрацией заключения брака, тамбовчане могут обращаться по телефону 71-06-21. Подача заявлений о заключении брака осуществляется через сайт Госуслуги.ру (www.gosuslugi.ru), - сообщает пресс-служба администрации города Тамбова.

Также в ЗАГСе приостановлено проведение мероприятий. Здесь не будут чествовать юбиляров супружеской жизни и торжественно вручать свидетельств о рождении. Пока тамбовчане не смогут получить повторные документы (за исключением тех, что требуются для родственного захоронения) и внести исправления и изменения в записи актов гражданского состояния.

ИСТОЧНИК KP.RU