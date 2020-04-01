Котовчанина ограбили на лестничной площадке собственного дома

1 Апр 2020 2020-04-01T10:35:24+03:00

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В Котовске ограбили 46-летнего жителя одной из многоэтажек на улице Октябрьской прямо на лестничной площадке. Неизвестный напал на него и сорвал с шеи мужчины золотую цепочку с кулоном.

Котовские полицейские задержали грабителя «по горячим следам». Им оказался 24-летний молодой человек. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности по различным статьям УК РФ и был судим. По словам парня, мужчину он ограбил, чтобы найти денег на спиртное.

- Похищенные ценности будут возвращены владельцу. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 161 УК РФ «Грабеж», - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU