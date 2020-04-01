В Тамбовской области мужчина жестоко избил земляка
В селе Нижний Шибряй Уваровского района 30-летний мужчина во время ссоры с 29-летним земляком, жестоко избил его, сломав нижнюю челюсть. После этого злоумышленник скрылся, а пострадавший самостоятельно обратился в лечебное учреждение.
В ходе розысках полицейские установили личность и место проживания подозреваемого. Мужчина был задержан и доставлен в отдел полиции, где дал признательные показания.
- Подозреваемого привлекут к уголовной ответственности в соответствии с принятым процессуальным решением. После установления степени тяжести причиненного вреда здоровью будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU