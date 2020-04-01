2020-04-01T15:33:01+03:00
Происшествия

В Тамбовской области мужчина жестоко избил земляка

Житель села Нижний Шибряй сломал знакомому челюсть
Ксения АЛЕШИНА
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В селе Нижний Шибряй Уваровского района 30-летний мужчина во время ссоры с 29-летним земляком, жестоко избил его, сломав нижнюю челюсть. После этого злоумышленник скрылся, а пострадавший самостоятельно обратился в лечебное учреждение.

В ходе розысках полицейские установили личность и место проживания подозреваемого. Мужчина был задержан и доставлен в отдел полиции, где дал признательные показания.

- Подозреваемого привлекут к уголовной ответственности в соответствии с принятым процессуальным решением. После установления степени тяжести причиненного вреда здоровью будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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